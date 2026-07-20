У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в понедельник в Тихом океане у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.