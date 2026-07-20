У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 15:47 20 июля в 76 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.
- Землетрясение ощущалось в Северо-Курильске силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в понедельник в Тихом океане у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 76 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано в 15.47 (7.47 мск) 20 июля. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров под морским дном", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.
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