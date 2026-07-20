Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на Кубань выросло до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке БПЛА ВСУ на Ейский район Кубани пострадали три человека.
- Повреждения получили семь домов и два автомобиля.
КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛУ ВСУ на Ейский район Кубани выросло до трех человек, сообщил глава района Роман Бублик.
"Пострадали три человека, их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при атаке БПЛА в районе повреждено остекление в семи домах, а также задние стекла двух автомобилей. На данный момент ведется оценка причиненного ущерба. После будет принято решение о возможности введения режима ЧС муниципального уровня и оказания материальной помощи пострадавшим.
Ранее оперативный штаб региона сообщал, что из-за падения обломков БПЛА в Ейском районе Кубани пострадал один человек, его госпитализировали.
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