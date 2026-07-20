Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на Кубань выросло до трех

КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛУ ВСУ на Ейский район Кубани выросло до трех человек, сообщил глава района Роман Бублик.

Уточняется, что при атаке БПЛА в районе повреждено остекление в семи домах, а также задние стекла двух автомобилей. На данный момент ведется оценка причиненного ущерба. После будет принято решение о возможности введения режима ЧС муниципального уровня и оказания материальной помощи пострадавшим.