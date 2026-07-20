"Не могут отмолчаться". США задумали открыть еще один фронт

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Несмотря на возобновление американо-иранского противостояния, США посматривают и в противоположную сторону — на Кубу. Остров свободы, пока загнанный Вашингтоном в энергетическую блокаду, может стать следующей целью военной операции. О ситуации в Карибском регионе — в материале РИА Новости.

"Тысячи солдат"

По данным источников CBS News, в последние недели "военные планировщики" американского Минобороны рассматривали варианты возможных действий в отношении Кубы. Президент США и прежде анонсировал операцию против острова "в той или иной форме". Но — после завершения дел с Ираном.

Теперь, передает канал, среди опций даже воздушно-десантная операция "с участием тысяч американских солдат", которую должна провести 101-я дивизия — единственное подразделение, подготовленное для такой задачи.

В то же время официальные лица, которые говорили с CBS News на условиях анонимности, подчеркнули, что эти обсуждения все еще не свидетельствуют об окончательном решении Трампа.

© AP Photo / The White House Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате в Белом доме © AP Photo / The White House Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате в Белом доме

Американские наблюдатели отмечают: любая операция на острове станет для Пентагона проблемой, поскольку значительная часть ресурсов задействована в других регионах.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Штаты якобы предпочитают дипломатический вариант перехода к новому правительству — во главе с "технократами", готовыми начать реформы. О том, что нынешние кубинские власти уже их проводят, он умолчал.

Ответ из Азии

На публикацию американских СМИ отреагировал Китай.

Представитель Министерства иностранных дел Линь Цзянь, в частности, заявил: "Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Применение или угроза применения силы в международных отношениях серьезно нарушает Устав ООН, угрожает глобальному и региональному миру и безопасности. Китай решительно выступает против".

Дипломат напомнил о недавнем голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, где 136 стран выступили за осуждение санкций США в отношении Гаваны.

"Китай продолжит оказывать Кубе твердую поддержку в защите ее национального суверенитета и противодействии внешнему вмешательству", — добавил Линь.

Что дальше?

Говоря о реакции Пекина на планы Вашингтона, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов отмечает, что у Пекина есть несколько причин не оставить Гавану.

"Китай последние несколько лет довольно активно развивает отношения с Кубой, и речь идет о некоторых инвестиционных проектах. Также кубинские инженеры обучаются в КНР. И самое главное, что Китай рассматривает Кубу как действительно транспортный форпост для поставок. Поэтому любые события вокруг острова очень болезненны для Поднебесной", — поясняет эксперт.

© AP Photo / Jorge Luis Banos Улица в Гаване © AP Photo / Jorge Luis Banos Улица в Гаване

Именно поэтому Пекин не может сейчас отмолчаться и принять ситуацию как есть. Неслучайно заявление Линя — довольно жесткое.

"Думаю, что Китай сейчас вообще начинает консультации со многими странами для того, чтобы предотвратить эскалацию в этом регионе. Пекин регулярно выходит с довольно дельными предложениями по поводу деэскалации в тех или иных местах. Но США полностью игнорируют его заявление, как будто Китая нет. И КНР, это, конечно, очень серьезно беспокоит", — заключает Маслов.

Что же касается возможной военной операции США, то, как подчеркнул военный эксперт Юрий Кнутов, вероятность десанта пока невелика.

"США уже отработали захват президента Николаса Мадуро в Венесуэле и уничтожение руководства Ирана с помощью высокоточного оружия. Поэтому я думаю, что Штаты предъявят в какой-то момент ультиматум кубинскому руководству вплоть до смены правительства на проамериканское. Если кубинцы откажутся, вероятнее всего, будет иранский вариант", — рассуждает он.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Солдаты армии США в Вашингтоне перед парадом в честь 250-летия армии и 79-летия президента Дональда Трампа © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Солдаты армии США в Вашингтоне перед парадом в честь 250-летия армии и 79-летия президента Дональда Трампа

Вполне вероятно, что кубинцы окажут такое же сопротивление, как исламская республика. В советскую эпоху они очень хорошо воевали — оказывали вооруженную поддержку, в частности Африке, напоминает эксперт.

"Кубинцы всегда отличались высоким духом. И если они его не растеряли, то, конечно, потери американцев на территории Кубы будут весьма ощутимы, что может очень серьезно ударить по престижу республиканцев незадолго до промежуточных выборов в конгресс", — полагает Кнутов.