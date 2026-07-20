КСИР атаковал американские объекты в Бахрейне и Кувейте

"Президенту США (Дональду Трампу)... стоит знать, что даже если эта война продлится несколько лет, наши ракеты и беспилотники будут обрушиваться на головы американских преступников вплоть до самого последнего дня", - добавили в КСИР.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.