КСИР атаковал американские объекты в Бахрейне и Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские военные атаковали ряд военных объектов США в Бахрейне и Кувейте.
- Корпус стражей исламской революции Ирана провел 23-й этап операции «Наср-2», нанеся удары по американским силам на Ближнем Востоке в три этапа.
- В заявлении КСИР говорится об атаках на ангары по обслуживанию и хранению беспилотников на аэродроме Сахир в Бахрейне и на ангары в порту Сальман, а также об атаке на объекты на базе Арифджан в Кувейте.
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Иранские военные атаковали ряд военных объектов США в Бахрейне и Кувейте, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Корпус стражей отметил, что провел 23-й этап операции "Наср-2" в три этапа, нанеся "тяжелые удары" по американским силам на Ближнем Востоке.
"Первый этап: атака на ангары по обслуживанию и хранению беспилотников на аэродроме Сахир в Бахрейне и их уничтожение. Второй этап: атака на ангары, где готовились плавательные аппараты TF-59, в порту Сальман в Бахрейне, что привело к разрушениям (ангаров) и серьезному ущербу аппаратам", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Иранские военные отметили, что также атаковали объекты на базе Арифджан в Кувейте, предназначенные для поддержки и оснащения морских сил специального назначения США.
"Президенту США (Дональду Трампу)... стоит знать, что даже если эта война продлится несколько лет, наши ракеты и беспилотники будут обрушиваться на головы американских преступников вплоть до самого последнего дня", - добавили в КСИР.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.