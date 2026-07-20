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КСИР заявил об уничтожении радарной системы в Кувейте - РИА Новости, 20.07.2026
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08:38 20.07.2026
КСИР заявил об уничтожении радарной системы в Кувейте

КСИР сообщил об уничтожении радара и ангара с американскими БПЛА в Кувейте

© AP Photo / Iranian ArmyИранские военные
Иранские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Iranian Army
Иранские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что в ходе ночных ударов поразил радарную систему, склад оборудования и ангар с БПЛА США в Кувейте.
  • В сообщении КСИР говорится, что атака проведена в рамках 22-й волны операции "Наср-2".
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ходе ночных ударов поразил радарную систему, склад оборудования и ангар с БПЛА США в Кувейте.
"Наши бойцы в рамках 22-й волны операции "Наср-2" в ходе беспилотной атаки уничтожили радарную систему раннего предупреждения, склад авиационного обордования и ангар с беспилотниками MQ9 на базе Али-ас-Салем, подожгли несколько беспилотников", - говорится в сообщении.
В обращении КСИР к народу Кувейта сказано, что территория страны "не должна быть убежищем для террористической армии США".
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