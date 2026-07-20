КСИР заявил об уничтожении радарной системы в Кувейте

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ходе ночных ударов поразил радарную систему, склад оборудования и ангар с БПЛА США в Кувейте.

"Наши бойцы в рамках 22-й волны операции "Наср-2" в ходе беспилотной атаки уничтожили радарную систему раннего предупреждения, склад авиационного обордования и ангар с беспилотниками MQ9 на базе Али-ас-Салем, подожгли несколько беспилотников", - говорится в сообщении.