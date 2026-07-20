Движение по Крымскому мосту возобновили

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Сообщение о перекрытии движения поступило в 15.14 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Это было уже второе перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту за понедельник.