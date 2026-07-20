Движение по Крымскому мосту возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено и затем возобновлено.
- Это было второе перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту за понедельник.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о перекрытии движения поступило в 15.14 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Это было уже второе перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту за понедельник.
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