Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
- Перекрытие движения произошло в 10:51 мск, причины не назывались.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто в понедельник, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Причины не назывались. Движение перекрыли в 10.51 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.