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В Крыму частично пропал свет - РИА Новости, 20.07.2026
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10:25 20.07.2026
В Крыму частично пропал свет

На западе, востоке и юге Крыма частично пропал свет

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На западе, востоке и юге Крыма частично нарушено электроснабжение.
  • Идет ремонт.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Энергоснабжение частично нарушено на западе, востоке и юге Крыма из-за внешнего воздействия на объекты энергетики, ведутся работы, сообщила компания "Крымэнерго".
"Нарушение электроснабжения. Из-за внешнего воздействия на объекты электроэнергетики частично отсутствует электроснабжение в населенных пунктах западного, южного и восточного Крыма. Ведутся аварийно-ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Принимаются все возможные меры по возобновлению подачи электроэнергии, отмечено в сообщении.
В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак БПЛА, подача света осуществляется в зависимости от возможности сети. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в компании.
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