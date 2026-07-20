В Крыму частично пропал свет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На западе, востоке и юге Крыма частично нарушено электроснабжение.
- Идет ремонт.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Энергоснабжение частично нарушено на западе, востоке и юге Крыма из-за внешнего воздействия на объекты энергетики, ведутся работы, сообщила компания "Крымэнерго".
Принимаются все возможные меры по возобновлению подачи электроэнергии, отмечено в сообщении.
В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак БПЛА, подача света осуществляется в зависимости от возможности сети. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в компании.
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