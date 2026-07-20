Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что Зеленский спровоцировал кадровый кризис на Украине, нарушая Конституцию при назначении исполняющих обязанности министров.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский спровоцировал очередной кадровый кризис на Украине, который чреват серьезными последствиями для страны, заявила депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Достаточно нарушать Конституцию. Зеленский не имеет никаких полномочий назначать и.о. министров, вести консультации о должностях в правительстве. Зато он спровоцировал очередной кадровый кризис, который чреват более серьезными последствиями для страны и деморализацией армии", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.

По ее словам, партия " Европейская солидарность " 17 июня направила письмо спикеру Рады Руслану Стефанчуку с требованием немедленно собрать пленарное заседание парламента, а также призывом обратиться к Зеленскому по поводу внесения кандидатур министров обороны и иностранных дел. Она отметила, что на этот призыв откликнулся пока только депутат Рады Дмитрий Разумков.

Двенадцатого июля Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Украинский парламент 16 июля проголосовал за назначение Корецкого премьером.