В Кремле прокомментировали возможную встречу Лаврова и Рубио

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Кремль будет только приветствовать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать", - сказал Песков журналистам.