В Кремле прокомментировали возможную встречу Лаврова и Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.
- Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет только приветствовать возможную встречу Сергея Лаврова и Марко Рубио.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Кремль будет только приветствовать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН.
"Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать", - сказал Песков журналистам.