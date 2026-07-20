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В Кремле прокомментировали возможную встречу Лаврова и Рубио - РИА Новости, 20.07.2026
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12:10 20.07.2026
В Кремле прокомментировали возможную встречу Лаврова и Рубио

Песков: Кремль будет только приветствовать возможную встречу Лаврова и Рубио

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Башни московского Кремля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.
  • Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет только приветствовать возможную встречу Сергея Лаврова и Марко Рубио.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Кремль будет только приветствовать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН.
"Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать", - сказал Песков журналистам.
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