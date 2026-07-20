Песков: у Кремля в последние дни не было контактов с представителями США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков сообщил, что в последние дни контактов между Кремлем и представителями США не было.
- Рубио заявил о готовности встретиться с министрами иностранных дел России и КНР на полях саммита АСЕАН.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Кремль в последние дни не имел контактов с представителями США, технические контакты идут по линии дипведомств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И, на полях саммита АСЕАН.
"Нет, пока в последние дни каких-то контактов по нашей линии не было. По линии министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты скорее технические осуществляются", - сказал Песков журналистам.