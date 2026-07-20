Комбат "Южной" назвал главную трудность в освобождении Константиновки

"Мы в основном двигались через поля, выбирали время, меняли местность, через посадки заходили. В основном загвоздка была в том, что артиллерия не могла работать из-за того, что там (в Константиновке - ред.) много мирных жителей", - сказал Шах на видео Минобороны РФ.