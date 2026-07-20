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Комбат "Южной" назвал главную трудность в освобождении Константиновки - РИА Новости, 20.07.2026
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13:25 20.07.2026 (обновлено: 14:31 20.07.2026)

Комбат "Южной" назвал главную трудность в освобождении Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая подготовка штурмовиков
Боевая подготовка штурмовиков - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир 2-го батальона 78-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Шах рассказал, что при освобождении Константиновки в ДНР было невозможно усиленно применять артиллерию из-за большого количества мирных жителей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главной трудностью для российских военных при освобождении Константиновки в ДНР стала невозможность усиленно применять артиллерию из-за большого количества мирных жителей, рассказал командир 2-го батальона 78-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Шах.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов третьего июля доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Мы в основном двигались через поля, выбирали время, меняли местность, через посадки заходили. В основном загвоздка была в том, что артиллерия не могла работать из-за того, что там (в Константиновке - ред.) много мирных жителей", - сказал Шах на видео Минобороны РФ.
Бойцы ВС РФ слаженно работали в населенном пункте, как единый кулак, отметил комбат.
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22 июня 2022, 17:18
 
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