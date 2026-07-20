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В России будут маркировать книги Берроуза - РИА Новости, 20.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:01 20.07.2026
В России будут маркировать книги Берроуза

РИА Новости: книги Берроуза будут маркировать из-за закона против наркотиков

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители на книжном фестивале
Посетители на книжном фестивале - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Книги американского писателя Уильяма Берроуза будут маркировать в России из-за закона против пропаганды наркотиков.
  • В отраслевой перечень внесены семь романов Берроуза, написанных с 1953 по 1973 год, включая "Голый завтрак" и "Джанки".
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Книги американского писателя, одного из самых ярких представителей бит‑движения Уильяма Берроуза будут маркировать в России из-за закона против пропаганды наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.
В понедельник отраслевой перечень пополнился более чем на 220 пунктов. В него внесены семь романов Берроуза: "Мягкая машина", "Дикие мальчики", "Билет, который лопнул", "Голый завтрак", "Пристань святых", "Нова Экспресс" и "Джанки". Произведения автора, ставшего мировым классиком во второй половине ХХ века, не раз вызывали общественный резонанс: например, в "Голом завтраке" содержалось огромное количество сцен насилия, а в "Джанки", написанном в стиле документального репортажа, писатель рассказал о своем опыте приема наркотиков.
Несмотря на то, что все перечисленные романы Берроуза были написаны с 1953 до 1973 года, в России они были переведены в 1990-2000-х годах. Ранее председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина пояснила РИА Новости, что современные переводы зарубежной классики, вышедшие после 1990 года, где упоминаются наркотики, подпадают под действие закона и требуют маркировки.
С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) еженедельно пополняется перечень книг, подлежащих специальной маркировке.
Минцифры России утвердило порядок маркировки, которой подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.
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