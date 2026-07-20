Глава МИД КНДР рассказала, как Пхеньян оценивает СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян оценивает СВО как борьбу за отстаивание российского суверенитета и территориальной целостности.

КНДР будет активно поддерживать нынешнюю политическую позицию России на международной арене как стратегический партнер и союзник.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Пхеньян оценивает СВО как борьбу за отстаивание российского суверенитета и территориальной целостности, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"В нашей оценке нет никаких изменений: специальная военная операция России является священной войной для устранения первопричин кризиса на Украине , а также за отстаивание суверенитета и территориальной целостности своей страны", - сказала она в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Она подчеркнула, что КНДР будет активно поддерживать нынешнюю политическую позицию России на международной площадке как стратегический партнер, союзник, а также согласно договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.