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Глава МИД КНДР рассказала, как Пхеньян оценивает СВО - РИА Новости, 20.07.2026
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13:35 20.07.2026 (обновлено: 13:40 20.07.2026)
Глава МИД КНДР рассказала, как Пхеньян оценивает СВО

Цой Сон Хи: КНДР оценивает СВО как борьбу за российский суверенитет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян оценивает СВО как борьбу за отстаивание российского суверенитета и территориальной целостности.
  • КНДР будет активно поддерживать нынешнюю политическую позицию России на международной арене как стратегический партнер и союзник.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Пхеньян оценивает СВО как борьбу за отстаивание российского суверенитета и территориальной целостности, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
"В нашей оценке нет никаких изменений: специальная военная операция России является священной войной для устранения первопричин кризиса на Украине, а также за отстаивание суверенитета и территориальной целостности своей страны", - сказала она в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Она подчеркнула, что КНДР будет активно поддерживать нынешнюю политическую позицию России на международной площадке как стратегический партнер, союзник, а также согласно договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.
Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
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