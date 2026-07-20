Глава МИД КНДР рассказала, как Пхеньян оценивает СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян оценивает СВО как борьбу за отстаивание российского суверенитета и территориальной целостности.
- КНДР будет активно поддерживать нынешнюю политическую позицию России на международной арене как стратегический партнер и союзник.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Пхеньян оценивает СВО как борьбу за отстаивание российского суверенитета и территориальной целостности, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
"В нашей оценке нет никаких изменений: специальная военная операция России является священной войной для устранения первопричин кризиса на Украине, а также за отстаивание суверенитета и территориальной целостности своей страны", - сказала она в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Она подчеркнула, что КНДР будет активно поддерживать нынешнюю политическую позицию России на международной площадке как стратегический партнер, союзник, а также согласно договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.
Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.