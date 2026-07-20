Глава МИД КНДР заявила о поддержке курса России

"Не только сегодня, но в дальнейшем, неукоснительно поддерживать политику руководства России по отстаиванию суверенитета, территориальной целостности, международной справедливости и курса строительства сильной России, а также быть всегда ответственным за выполнение обязанностей по межгосударственному договору - такова неизменная внешнеполитическая позиция правительства КНДР", - сказала она в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.