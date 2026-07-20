Глава МИД КНДР заявила о поддержке курса России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что КНДР будет последовательно поддерживать политику Москвы по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности.
- Ким Чен Ын в телеграмме президенту Владимиру Путину подчеркнул незыблемость позиции правительства КНДР поддерживать курс Москвы и быть вместе с Российской Федерацией.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. КНДР будет последовательно поддерживать политику Москвы по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме, адресованной президенту Владимиру Путину по случаю Дня России, отметил, что последовательно поддерживать курс Москвы, всегда быть вместе с Российской Федерацией - такова незыблемая позиция правительства республики, подчеркнула министр.
"Не только сегодня, но в дальнейшем, неукоснительно поддерживать политику руководства России по отстаиванию суверенитета, территориальной целостности, международной справедливости и курса строительства сильной России, а также быть всегда ответственным за выполнение обязанностей по межгосударственному договору - такова неизменная внешнеполитическая позиция правительства КНДР", - сказала она в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.