Глава МИД КНДР Цой Сон Хи надеется на развитие отношений с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что встреча с президентом России Владимиром Путиным подтвердила настрой на развитие отношений двух стран.

Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом по приглашению главы МИД Сергея Лаврова, и в минувшее воскресенье Путин принял ее в Кремле.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что состоявшаяся накануне встреча с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердила настрой на развитие отношений двух стран.

"Вчерашняя встреча с товарищем Путиным дала мне еще раз уверенность в том, что наши корейско-российские отношения, благодаря стратегическому руководству лидеров наших двух стран, а также Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими двумя странами, они будут, конечно, только развиваться", - сказала она в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.