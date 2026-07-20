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Глава МИД КНДР Цой Сон Хи надеется на развитие отношений с Россией - РИА Новости, 20.07.2026
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13:20 20.07.2026
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи надеется на развитие отношений с Россией

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи подтвердила настрой на развитие отношений с Россией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что встреча с президентом России Владимиром Путиным подтвердила настрой на развитие отношений двух стран.
  • Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом по приглашению главы МИД Сергея Лаврова, и в минувшее воскресенье Путин принял ее в Кремле.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что состоявшаяся накануне встреча с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердила настрой на развитие отношений двух стран.
"Вчерашняя встреча с товарищем Путиным дала мне еще раз уверенность в том, что наши корейско-российские отношения, благодаря стратегическому руководству лидеров наших двух стран, а также Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими двумя странами, они будут, конечно, только развиваться", - сказала она в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.
В минувшее воскресенье Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
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