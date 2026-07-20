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МЭР спрогнозировал рост турпотока между Россией и Китаем на 60 процентов - РИА Новости, 20.07.2026
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Туризм
 
17:33 20.07.2026
МЭР спрогнозировал рост турпотока между Россией и Китаем на 60 процентов

РИА Новости: МЭР ожидает роста турпотока между РФ и КНР из-за продления безвиза

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке
Флаги КНР и России в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Флаги КНР и России в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турпоток между Россией и Китаем в 2026 году вырастет на 60% — до 4–4,5 миллиона поездок.
  • Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Турпоток между Россией и Китаем в 2026 году вырастет на 60% - до 4-4,5 миллиона поездок, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.
«
"Взаимный туристический поток между Россией и Китаем в 2026 году, по прогнозу, вырастет на 60% по сравнению с предыдущим годом и составит 4 - 4,5 миллиона поездок", - сказал Кондратьев.
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