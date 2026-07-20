Китай в июне увеличил закупки СПГ в России почти на сто процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ В июне 2026 года Китай закупил в России 876,686 тысячи тонн сжиженного природного газа, что на 99,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В стоимостном выражении импорт обошелся КНР в сумму 433,479.

ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Китай в июне 2026 года закупил в России 876,686 тысячи тонн сжиженного природного газа, что на 99,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных главного таможенного управления КНР.

В стоимостном выражении импорт обошелся КНР в сумму 433,479 миллиона долларов —это рост на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Тогда страна заплатила 271,237 миллиона долларов за 438,492 тысячи тонн.