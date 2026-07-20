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Китай в июне увеличил закупки СПГ в России почти на сто процентов - РИА Новости, 20.07.2026
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05:48 20.07.2026 (обновлено: 06:15 20.07.2026)
Китай в июне увеличил закупки СПГ в России почти на сто процентов

Китай в июне закупил в России 876,686 тысячи тонн СПГ

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне 2026 года Китай закупил в России 876,686 тысячи тонн сжиженного природного газа, что на 99,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
  • В стоимостном выражении импорт обошелся КНР в сумму 433,479.
ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Китай в июне 2026 года закупил в России 876,686 тысячи тонн сжиженного природного газа, что на 99,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных главного таможенного управления КНР.
В стоимостном выражении импорт обошелся КНР в сумму 433,479 миллиона долларов —это рост на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Тогда страна заплатила 271,237 миллиона долларов за 438,492 тысячи тонн.
По итогам прошлого года года Китай приобрел рекордные 9,799 миллиона тонн отечественного СПГ — на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
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