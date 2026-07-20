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Патриарх Кирилл посетил Петропавловский собор Казани - РИА Новости, 20.07.2026
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Религия
 
21:47 20.07.2026
Патриарх Кирилл посетил Петропавловский собор Казани

Патриарх Кирилл прибыл в Казань, где посетил Петропавловский собор

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Казань и посетил Петропавловский собор.
  • В соборе патриарх Кирилл поклонился мощам святителя Ефрема и осмотрел Ефремово Евангелие.
  • Во дворе собора предстоятель Русской православной церкви осмотрел экспозицию работ воспитанников центра досуга для инвалидов «Мечта».
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник прибыл с визитом в Казань, где посетил Петропавловский собор, сообщила пресс-служба патриарха.
"По прибытии в Казань Святейший Патриарх посетил Петропавловский собор Казани. В этом году собору исполняется 300 лет. Его Святейшество встречали учащиеся воскресной школы при Петропавловском соборе", - сообщила пресс-служба.
Во время визита в собор в своем приветственном слове патриарх Кирилл поблагодарил местные власти за доброе отношение к православной вере в республике, где православные и мусульмане живут вместе.
"Дай Бог, чтобы эти добрые отношения, сформированные на протяжении нашей истории, ныне, в непростое для нашего Отечества времени, укреплялись, а значит, будет укрепляться наше государство, наш народ, будет сила, способная отражать всякую вражескую силу, постоянно возрастать", - сказал патриарх во время визита в собор.
В Петропавловском соборе патриарх Кирилл поклонился мощам святителя Ефрема и осмотрел Ефремово Евангелие, пребывающее в настоящее время в соборе
В пресс-службе подчеркнули, что Евангелие - один из главных и наиболее ценных экспонатов Национального музея Татарстана.
"Пояснения Его Святейшеству давали министр культуры республики Татарстан Ирада Аюпова и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова", - отметили в пресс-службе.
Во дворе собора предстоятель Русской православной церкви осмотрел экспозицию, на которой были представлены работы воспитанников центра досуга для инвалидов "Мечта".
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