Патриарх Кирилл посетил Петропавловский собор Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Казань и посетил Петропавловский собор.

В соборе патриарх Кирилл поклонился мощам святителя Ефрема и осмотрел Ефремово Евангелие.

Во дворе собора предстоятель Русской православной церкви осмотрел экспозицию работ воспитанников центра досуга для инвалидов «Мечта».

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник прибыл с визитом в Казань, где посетил Петропавловский собор, сообщила пресс-служба патриарха.

"По прибытии в Казань Святейший Патриарх посетил Петропавловский собор Казани. В этом году собору исполняется 300 лет. Его Святейшество встречали учащиеся воскресной школы при Петропавловском соборе", - сообщила пресс-служба.

Во время визита в собор в своем приветственном слове патриарх Кирилл поблагодарил местные власти за доброе отношение к православной вере в республике, где православные и мусульмане живут вместе.

"Дай Бог, чтобы эти добрые отношения, сформированные на протяжении нашей истории, ныне, в непростое для нашего Отечества времени, укреплялись, а значит, будет укрепляться наше государство, наш народ, будет сила, способная отражать всякую вражескую силу, постоянно возрастать", - сказал патриарх во время визита в собор.

В Петропавловском соборе патриарх Кирилл поклонился мощам святителя Ефрема и осмотрел Ефремово Евангелие, пребывающее в настоящее время в соборе

В пресс-службе подчеркнули, что Евангелие - один из главных и наиболее ценных экспонатов Национального музея Татарстана.

"Пояснения Его Святейшеству давали министр культуры республики Татарстан Ирада Аюпова и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова", - отметили в пресс-службе.