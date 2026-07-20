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Украине безразличен ущерб, который она наносит США и Европе, заявил МИД - РИА Новости, 20.07.2026
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Украине безразличен ущерб, который она наносит США и Европе, заявил МИД

МИД: Украине безразличен экономический ущерб, который она наносит США и Европе

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим игнорирует экономический ущерб, наносимый его действиями США и странам Европы, заявил Захарова.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Киевский режим игнорирует экономический ущерб, наносимый его действиями США и странам Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что 17-20 июля произошли украинские атаки БПЛА на танкеры у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Удары по объектам и судам у терминала – это атака и на интересы его участников. К ним относятся в том числе компании из США и стран Западной Европы.
"Режим (Владимира) Зеленского ни во что не ставит причиняемый ВСУ экономический ущерб его американским и европейским союзникам", - говорится в комментарии Захаровой.
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Эксперт назвал цель атак БПЛА на Россию
22 июня, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвропаРоссияМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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