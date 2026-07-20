Хуситы потребовали от Эр-Рияда полного открытия аэропортов в Йемене

Краткий пересказ от РИА ИИ Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) потребовало от Саудовской Аравии полного открытия аэропортов и портов.

Хуситы заявили о намерении не допустить лишения йеменского народа национальных богатств, в частности нефти и газа.

ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) потребовали от Саудовской Аравии полного открытия аэропортов и портов.

"Йеменский народ полон решимости положить конец блокаде и не согласиться ни на что иное, кроме полного открытия аэропортов, портов и обеспечения беспрепятственных перевозок, торговли и передвижения", - написал в социальной сети Х заместитель министра информации Ахмед аш-Шами.

Кроме того, он заявил, что хуситы "не допустят лишения йеменского народа национальных богатств, в частности, нефти и газа, которые необходимы для выплаты зарплат и обеспечения базовых услуг".