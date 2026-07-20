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В Херсонской области обесточены шесть округов - РИА Новости, 20.07.2026
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14:17 20.07.2026
В Херсонской области обесточены шесть округов

В Херсонской области частично или полностью обесточены шесть округов

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиВысоковольтные ЛЭП в Херсонской области
Высоковольтные ЛЭП в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Высоковольтные ЛЭП в Херсонской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шесть муниципальных округов Херсонской области частично или полностью обесточены.
  • Ремонтные работы проводятся в Скадовском, Алешкинском, Голопристанском, Новотроицком и Каховском округах, а Новокаховский городской округ обесточен полностью.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Шесть муниципальных округов Херсонской области частично или полностью обесточены, сообщила администрация региона.
"В связи с аварийными ремонтными работами частично остаются обесточенными Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Новотроицкий и Каховский округа. Полностью обесточен Новокаховский городской округ" , - сообщает администрация в канале на платформе "Макс" со ссылкой на "Херсонэнерго".
Подача электроэнергии будет восстановлена после завершения ремонта, сроки не называются.
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