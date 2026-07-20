В Херсонской области обесточены шесть округов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шесть муниципальных округов Херсонской области частично или полностью обесточены.
- Ремонтные работы проводятся в Скадовском, Алешкинском, Голопристанском, Новотроицком и Каховском округах, а Новокаховский городской округ обесточен полностью.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Шесть муниципальных округов Херсонской области частично или полностью обесточены, сообщила администрация региона.
"В связи с аварийными ремонтными работами частично остаются обесточенными Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Новотроицкий и Каховский округа. Полностью обесточен Новокаховский городской округ" , - сообщает администрация в канале на платформе "Макс" со ссылкой на "Херсонэнерго".
Подача электроэнергии будет восстановлена после завершения ремонта, сроки не называются.