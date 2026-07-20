Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что регион готов к любым угрозам.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в ходе учений ОЭС под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

В Калининградской области создано министерство безопасности и действует оперштаб по реализации мер по защите населения и инфраструктуры.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Нужно быть совершенно безумным, чтобы покуситься на Калининградскую область - западный форпост России, однако регион готов к любым угрозам, заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

В апреле замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

"Нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься. Но с другой - мы должны быть готовы", - сказал Беспрозванных в интервью газете "Ведомости" , комментируя заявления, что на учениях ОЭС отрабатываются сценарии морской блокады и захвата региона.

По словам губернатора, после заседания Совета безопасности по Калининградской области он "еще раз убедился", что регион находится "под надежной защитой". Он также сообщил, что в области создано министерство безопасности, где работают участники спецоперации, а также действует оперштаб по реализации мер по защите населения и инфраструктуры и поддержке ВС.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что в случае возникновения угроз Калининградской области Россия будет их уничтожать, а возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.