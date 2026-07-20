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Калининградский губернатор заявил о готовности региона к любым угрозам - РИА Новости, 20.07.2026
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02:20 20.07.2026 (обновлено: 02:55 20.07.2026)
Калининградский губернатор заявил о готовности региона к любым угрозам

Губернатор Беспрозванных: Калининградская область готова к любым угрозам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлексей Беспрозванных
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Алексей Беспрозванных. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что регион готов к любым угрозам.
  • Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в ходе учений ОЭС под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.
  • В Калининградской области создано министерство безопасности и действует оперштаб по реализации мер по защите населения и инфраструктуры.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Нужно быть совершенно безумным, чтобы покуситься на Калининградскую область - западный форпост России, однако регион готов к любым угрозам, заявил губернатор Алексей Беспрозванных.
В апреле замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.
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"Нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься. Но с другой - мы должны быть готовы", - сказал Беспрозванных в интервью газете "Ведомости", комментируя заявления, что на учениях ОЭС отрабатываются сценарии морской блокады и захвата региона.
По словам губернатора, после заседания Совета безопасности по Калининградской области он "еще раз убедился", что регион находится "под надежной защитой". Он также сообщил, что в области создано министерство безопасности, где работают участники спецоперации, а также действует оперштаб по реализации мер по защите населения и инфраструктуры и поддержке ВС.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что в случае возникновения угроз Калининградской области Россия будет их уничтожать, а возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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