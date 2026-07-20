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Суд оштрафовал блогера Качура* на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2026
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18:04 20.07.2026
Суд оштрафовал блогера Качура* на 50 тысяч рублей

РИА Новости: суд оштрафовал Качура за нарушение порядка деятельности иноагента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дорогомиловский районный суд Москвы назначил блогеру Кириллу Качуру* административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
  • Штраф назначен за нарушение порядка деятельности иностранного агента, а именно за непредставление или несвоевременное представление сведений в уполномоченный орган.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Дорогомиловский районный суд Москвы назначил блогеру Кириллу Качуру*, включенному в реестр иноагентов, административный штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
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"Качур* Кирилл Витальевич признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Данная норма устанавливает ответственность за непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений (информации), представление которых предусмотрено законодательством об иностранных агентах, либо представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде.
В ноябре 2023 года Минюст РФ внес блогера в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он получал финансирование из-за рубежа, выступал против проведения СВО на Украине и распространял ложную информацию о решениях властей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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