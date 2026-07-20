В Эстонии вновь состоялись учения истребителей НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Истребители НАТО проводят тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 20 по 26 июля.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики осуществляется с 2004 года.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Истребители НАТО проводят на этой неделе тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе возможны маневры на сверхзвуковой скорости, сообщает местная телерадиокомпания ERR.

"На этой неделе - с 20 по 26 июля - истребители союзников вновь проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров... Во время учебных вылетов могут также выполняться сверхзвуковые полеты", - сообщает телеканал.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. Ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.