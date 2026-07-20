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В Эстонии вновь состоялись учения истребителей НАТО - РИА Новости, 20.07.2026
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14:40 20.07.2026
В Эстонии вновь состоялись учения истребителей НАТО

ERR: в Эстонии вновь состоялись учения истребителей НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истребители НАТО проводят тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 20 по 26 июля.
  • Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики осуществляется с 2004 года.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Истребители НАТО проводят на этой неделе тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе возможны маневры на сверхзвуковой скорости, сообщает местная телерадиокомпания ERR.
"На этой неделе - с 20 по 26 июля - истребители союзников вновь проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров... Во время учебных вылетов могут также выполняться сверхзвуковые полеты", - сообщает телеканал.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. Ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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