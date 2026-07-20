СМИ сообщили о работе ПВО в районе АЭС "Бушер"

Краткий пересказ от РИА ИИ Системы противовоздушной обороны задействованы в районе атомной электростанции в городе Бушер на юге Ирана.

Ранее в понедельник иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе и Сирике.

ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Системы противовоздушной обороны задействованы в районе атомной электростанции в городе Бушер на юге Ирана, сообщает иранское Системы противовоздушной обороны задействованы в районе атомной электростанции в городе Бушер на юге Ирана, сообщает иранское агентство Mehr.

Иранские СМИ ранее в понедельник сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе и Сирике.

"Несколько минут назад заработала система ПВО в районе АЭС в Бушере", - говорится в сообщении.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.