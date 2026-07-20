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В Иране заявили о наращивании военного присутствия США в регионе - РИА Новости, 20.07.2026
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16:01 20.07.2026
В Иране заявили о наращивании военного присутствия США в регионе

Галибаф: Иран фиксирует наращивание военного присутствия США в регионе

© AP Photo / Carlos BarriaФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Флаги США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран фиксирует наращивание военного присутствия США в регионе и готовится к возможным действиям.
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в настоящее время Тегеран ведет "полномасштабную войну".
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Иран фиксирует наращивание военного присутствия США в регионе и готовится, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
Газета Washington Post утверждает, что США ведут подготовку к широкомасштабным военным действиям против Ирана, наращивая военное присутствие в регионе.
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"Американцы постоянно завозят в регион новое военное оборудование и заявляют, что стремятся остановить войну... Мы поняли суть игр США, поэтому подготовились должным образом", - написал Галибаф на своей странице в соцсети Х.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, со своей стороны, заявил, что, в настоящее время Тегеран ведет "полномасштабную войну".
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреИранСШАТегеран (город)Мохаммад-Багер ГалибафМасуд ПезешкианДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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