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Иорданцы предоставили Ирану данные об американских базах, утверждает КСИР - РИА Новости, 20.07.2026
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13:30 20.07.2026
Иорданцы предоставили Ирану данные об американских базах, утверждает КСИР

КСИР: иорданцы предоставили данные о базах США для нанесения ударов Ирана

© AP Photo / Iranian ArmyИранские военные на побережье Ормузского пролива
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Iranian Army
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР утверждает, что иорданцы предоставляли данные об американских базах для нанесения ударов.
  • Ранее Тегеран поразил самолеты ВС США на юге страны.
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) утверждает, что иорданцы предоставляли данные о базах США для нанесения Тегераном ударов.
Ранее КСИР сообщил, что иранские военные нанесли удары баллистическими ракетами по самолетам Вооруженных сил США C-17 и P-8 в аэропорту Акабы на юге Иордании.
"Благодарим вас за искреннее сотрудничество и достоверную информацию - это позволило нашим военным точно определить цель и поразить двадцать ангары в местах дислокации сил США на базе Аль-Азрак и ликвидировать десятки американских военных", - говорится в сообщении пресс-службы КСИР.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Иранский военнослужащий на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Пентагон скрыл данные об иранских ударах по силам США в Иордании, пишет NYT
Вчера, 12:22
 
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