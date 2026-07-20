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В МИД Ирана ответили на угрозы США захватить остров Харк - РИА Новости, 20.07.2026
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13:11 20.07.2026
В МИД Ирана ответили на угрозы США захватить остров Харк

МИД Ирана: ВС ждут момента, чтобы поприветствовать военных США на острове Харк

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что вооруженные силы Ирана "ждут момента, чтобы поприветствовать" американских военных на острове Харк.
  • Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что мгновенно пресечет любое проникновение США на территорию Ирана.
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана "ждут момента, чтобы поприветствовать" американских военных на острове Харк, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп склоняется к расширению военной операции против Ирана, включая возможный захват острова Харк, после того как советники представили ему новые варианты эскалации конфликта. Согласно публикации, с Трампом якобы обсуждают захват и других островов в Ормузском проливе для защиты судоходства и ликвидации военных объектов Ирана, включая острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб.
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"Что ж, они увидят последствия. Я думаю, что в том регионе находится немало тех, кто ждет момента, чтобы поприветствовать (американских военных – ред.)", - сказал Багаи в ходе брифинга.
В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что мгновенно пресечет любое проникновение США на территорию Ирана, передает агентство Tasnim.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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