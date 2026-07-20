Пентагон скрыл данные об иранских ударах по силам США в Иордании, пишет NYT

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон скрыл данные о трех ударах Ирана по американским силам в Иордании, пишет New York Times.
- В результате них пострадали десятки военных.
- Утверждается, что информацию не обнародовали из соображений безопасности.
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Пентагон не сообщил о трех ударах Ирана по американским силам в Иордании, в результате которых пострадали десятки военнослужащих и были повреждены несколько вертолетов, пишет в понедельник газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Собеседники газеты объяснили ограничение информации соображениями безопасности военных операций. Один из чиновников отметил, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) не обязано сообщать о раненых, особенно если они после этого в сжатые сроки возвращаются к службе. Другой заявил, что раскрытие таких данных могло бы помочь Ирану повысить точность ракетных ударов и атак беспилотников по американским базам.
По этой же причине CENTCOM перестало ежедневно сообщать о количестве пораженных объектов в Иране, утверждает газета. После срыва хрупкого перемирия Пентагон также практически не раскрывает информацию о дальнейшей стратегии США, а последний крупный брифинг американского военного ведомства по конфликту состоялся в начале мая.
Всего с начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, как следует из публикации, погибли 16 американских военнослужащих. Более 400 получили ранения, однако в последние недели Пентагон перестал обновлять их общее число, отмечает NYT.