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Пентагон скрыл данные об иранских ударах по силам США в Иордании, пишет NYT - РИА Новости, 20.07.2026
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12:22 20.07.2026 (обновлено: 13:05 20.07.2026)
Пентагон скрыл данные об иранских ударах по силам США в Иордании, пишет NYT

NYT: Пентагон скрыл данные о трех иранских ударах по силам США в Иордании

© AP Photo / Iranian ArmyИранский военнослужащий на побережье Ормузского пролива
Иранский военнослужащий на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Iranian Army
Иранский военнослужащий на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон скрыл данные о трех ударах Ирана по американским силам в Иордании, пишет New York Times.
  • В результате них пострадали десятки военных.
  • Утверждается, что информацию не обнародовали из соображений безопасности.
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Пентагон не сообщил о трех ударах Ирана по американским силам в Иордании, в результате которых пострадали десятки военнослужащих и были повреждены несколько вертолетов, пишет в понедельник газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным издания, атаки произошли в течение недели перед ударом Ирана 17 июля, в результате которого погибли двое американских военнослужащих, а еще один пропал без вести. Пентагон не раскрывал информацию ни о трех предшествовавших атаках, ни об их последствиях.
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Собеседники газеты объяснили ограничение информации соображениями безопасности военных операций. Один из чиновников отметил, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) не обязано сообщать о раненых, особенно если они после этого в сжатые сроки возвращаются к службе. Другой заявил, что раскрытие таких данных могло бы помочь Ирану повысить точность ракетных ударов и атак беспилотников по американским базам.
По этой же причине CENTCOM перестало ежедневно сообщать о количестве пораженных объектов в Иране, утверждает газета. После срыва хрупкого перемирия Пентагон также практически не раскрывает информацию о дальнейшей стратегии США, а последний крупный брифинг американского военного ведомства по конфликту состоялся в начале мая.
Всего с начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, как следует из публикации, погибли 16 американских военнослужащих. Более 400 получили ранения, однако в последние недели Пентагон перестал обновлять их общее число, отмечает NYT.
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