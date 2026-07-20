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При американской атаке на северо-запад Ирана погиб один человек, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2026
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10:40 20.07.2026
При американской атаке на северо-запад Ирана погиб один человек, пишут СМИ

Mehr: при ударах США по иранскому Тебризу погиб один человек

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударах США по иранскому Тебризу погиб один человек, несколько получили ранения.
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, несколько получили ранения в результате ударов США по городу Тебриз на северо-западе Ирана, сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"В результате террористической атаки США в понедельник утром на район в юго-западной части города Тебриз погиб один человек, несколько получили ранения", - говорится в сообщении.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Иранапротив коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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