При американской атаке на северо-запад Ирана погиб один человек, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударах США по иранскому Тебризу погиб один человек, несколько получили ранения.
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, несколько получили ранения в результате ударов США по городу Тебриз на северо-западе Ирана, сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Иранапротив коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.