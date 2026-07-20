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На западе Ирана произошли два землетрясения - РИА Новости, 20.07.2026
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07:04 20.07.2026 (обновлено: 07:40 20.07.2026)
На западе Ирана произошли два землетрясения

На западе Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,9

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,9 зафиксированы на западе Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Первое землетрясение было зафиксировано в 03.43 по времени UTC (06.43 мск) в 75 километрах к западу от города Кариз с населением более 750 тысяч человек. Очаг залегал на глубине двух километров.
Второе - в том же месте через пять минут. Очаг залегал на глубине 11 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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