На западе Ирана произошли два землетрясения

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,9 зафиксированы на западе Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Первое землетрясение было зафиксировано в 03.43 по времени UTC (06.43 мск) в 75 километрах к западу от города Кариз с населением более 750 тысяч человек. Очаг залегал на глубине двух километров.
Второе - в том же месте через пять минут. Очаг залегал на глубине 11 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 3,5
18 июля, 07:42