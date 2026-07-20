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КСИР сбил американский беспилотник на западе Ирана - РИА Новости, 20.07.2026
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05:58 20.07.2026 (обновлено: 06:06 20.07.2026)
КСИР сбил американский беспилотник на западе Ирана

КСИР сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Elora MartinezАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Elora Martinez
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9.
  • Беспилотник был сбит воздушно-космическим подразделением КСИР в небе над городом Исламабаде-Герб.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана, сообщил телеканал Press TV.
"КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение сбило и уничтожило американский дрон MQ-9 в небе над (городом - ред.) Исламабаде-Герб", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV
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