КСИР сбил американский беспилотник на западе Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9.
- Беспилотник был сбит воздушно-космическим подразделением КСИР в небе над городом Исламабаде-Герб.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана, сообщил телеканал Press TV.
"КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение сбило и уничтожило американский дрон MQ-9 в небе над (городом - ред.) Исламабаде-Герб", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV