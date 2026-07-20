КСИР атаковал два нефтяных танкера в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР заявил об атаке на два нефтяных танкера.
- Танкеры пытались отклониться от безопасного маршрута к югу от Ормузского пролива.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. КСИР заявил об атаке на два нефтяных танкера, пытавшихся отклониться от безопасного маршрута в Ормузском проливе, сообщил телеканал Press TV.
"КСИР заявил, что атаковал два нефтяных танкера, пытавшихся покинуть безопасный маршрут, (заходя - ред.) на опасный маршрут, к югу от Ормузского пролива", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Позднее телеканал отредактировал сообщение, уточнив, что суда были взорваны и потеряли ход.