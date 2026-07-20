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КСИР атаковал два нефтяных танкера в Ормузском проливе - РИА Новости, 20.07.2026
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04:45 20.07.2026 (обновлено: 04:52 20.07.2026)
КСИР атаковал два нефтяных танкера в Ормузском проливе

КСИР заявил об атаке танкеров, пытавшихся уйти с безопасного маршрута в Ормузе

© AP Photo / Emrah GurelНефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Нефтяные танкеры в море . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР заявил об атаке на два нефтяных танкера.
  • Танкеры пытались отклониться от безопасного маршрута к югу от Ормузского пролива.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. КСИР заявил об атаке на два нефтяных танкера, пытавшихся отклониться от безопасного маршрута в Ормузском проливе, сообщил телеканал Press TV.
"КСИР заявил, что атаковал два нефтяных танкера, пытавшихся покинуть безопасный маршрут, (заходя - ред.) на опасный маршрут, к югу от Ормузского пролива", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Позднее телеканал отредактировал сообщение, уточнив, что суда были взорваны и потеряли ход.
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