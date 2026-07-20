В двух городах на юго-западе Ирана прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городах Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни на юго-западе Ирана прогремели взрывы, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
- Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на местных жителей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в городах Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни на юго-западе Ирана, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на местных жителей.
"Несколько взрывов были слышны в (городах - ред.) Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни", - говорится в сообщении IRIB в соцсети Х.
США наносят удары по Тебризу
Вчера, 02:36