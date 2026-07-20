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В двух городах на юго-западе Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 20.07.2026
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03:50 20.07.2026
В двух городах на юго-западе Ирана прогремели взрывы

В иранских городах Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни прогремели взрывы

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городах Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни на юго-западе Ирана прогремели взрывы, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
  • Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на местных жителей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в городах Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни на юго-западе Ирана, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на местных жителей.
"Несколько взрывов были слышны в (городах - ред.) Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни", - говорится в сообщении IRIB в соцсети Х.
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