Стали известны регионы-лидеры России по развитию ипотеки

Краткий пересказ от РИА ИИ Тува, Ямало-Ненецкий округ и Якутия стали лидерами за последний год по развитию ипотечного кредитования, замыкают список Ингушетия, Дагестан и Чечня.

После двух лет снижения активности в сфере ипотечного кредитования этот сегмент банковской деятельности снова наращивает объемы.

В первые пять месяцев 2026 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило более 389 тысяч, что на 43% больше, чем в начале 2025 года.

В текущем рейтинге лидером четвертый раз подряд становится Тува, за ней следуют Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия.

В 81 субъекте РФ в январе — мае зафиксирован рост количества выданных ипотечных кредитов, а в четырех — снижение.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Тува, Ямало-Ненецкий округ и Якутия стали лидерами за последний год по развитию ипотечного кредитования, замыкают список Ингушетия, Дагестан и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости.

Ситуация на ипотечном рынке

Как отмечают эксперты, после двух лет снижения активности в сфере ипотечного кредитования этот сегмент банковской деятельности снова наращивает объемы, несмотря на сократившиеся льготные программы, жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ и высокую стоимость квадратного метра жилья.

В первые пять месяцев 2026 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило более 389 тысяч против 271 тысячи в начале 2025 года, таким образом, выдача выросла на 43% относительно результата января-мая 2025 года. В денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев составил 1,73 триллиона рублей против 1,19 в аналогичный период 2025 года и 2,06 триллиона рублей в январе – мае 2024 года.

В региональном разрезе картина ипотечного кредитования выглядит крайне неравномерно. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели девятое ежегодное исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах России, составлен рейтинг.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2025 года по 1 июня 2026 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и приведены такие показатели как средний размер кредита, динамика числа ипотечных кредитов, а также доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам.

Лидеры и аутсайдеры

По оценкам РИА Новости, в среднем в России на 1000 человек экономически активного населения за последние 12 месяцев (июнь 2025 – май 2026 года) было выдано порядка 14,2 ипотечных кредита. Для сравнения, годом ранее на 1000 человек экономически активного населения выдавалось 13,4 ипотечных кредитов, а еще годом ранее было выдано рекордное количество ипотечных займов – 25,5.

В текущем рейтинге лидером четвертый раз подряд становится Тува. Несмотря на сокращение выдачи ипотеки на 17,7%, регион удерживает лидирующие позиции. За год в среднем 26 человек из тысячи экономически активного населения взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Это почти в 1,9 раза больше, чем в среднем по стране, и в 7,8 раз больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку. Вторую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 25,9 кредитов на тысячу человек экономически активного населения, а третью – Якутия с результатом 24,9.

В лидирующей группе за пределами первой тройки расположились: Архангельская область , Бурятия, Тюменская область, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан и Калмыкия. Во всех перечисленных регионах за последние 12 месяцев более 20 человек из каждой тысячи экономически активного населения взяли ипотечные кредиты. Объемы выдачи ипотеки выше среднероссийского наблюдаются в 45 регионе, а в 17 регионах – выше среднего уровня как минимум на треть.

Если сравнить лидеров и регионы, занявшие последние строчки рейтинга, то разница будет очень существенной. В среднем первая десятка регионов-лидеров опережает последнюю десятку регионов более чем в 3 раза. Столь большая разница определяется как экономическими факторами в регионах, так и развитостью, доступностью и популярностью банковских услуг.

Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают: Крым, Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Ипотечная динамика

Если в начале 2025 года все 85 проанализированных регионов демонстрировали снижение, то за прошедший год ситуация изменилась, и в текущем 2026 году наблюдается обратная ситуация. В 81 субъекте РФ в январе-мае зафиксирован рост количества выданных ипотечных кредитов и в четырех – снижение.

Лидером по динамике стал Ненецкий автономный округ, где рост числа выданных ипотечных кредитов за первые пять месяцев 2026 года составил 94,7%. В Чукотском автономном округе и в Республике Карелия число ипотечных ссуд увеличилось на 89,9% и 86,5% соответственно. Кроме того, еще в 33 регионах РФ рост превысил 50%. В числе лидеров по темпам роста также вошли: Саратовская, Мурманская, Новгородская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Самарская область и Якутия.

В четырех регионах РФ – Чечне, Туве, Дагестане, Ингушетии – число выданных ипотечных кредитов сократилось.

Средний кредит

Самые крупные ипотечные кредиты берут в Москве, что в основном объясняется высокими ценами на недвижимость. Согласно исследованию, в среднем объем одного ипотечного кредита в столице составляет 7,72 миллиона рублей и, по сравнению с результатами прошлого года, его размер вырос на 6%.

Также большие кредиты берут в Московской области (5,89 миллиона рублей), в Калмыкии (5,87 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (5,41 миллиона рублей) и Сахалинской области (5,41 миллиона рублей).

Самые маленькие ипотечные кредиты берут в Ингушетии и Чечне. В этих регионах в среднем кредит составляет чуть больше миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит в шесть раз больше жителей Чечни или Ингушетии. В целом по России средний ипотечный кредит составляет уже 4,45 миллиона рублей, а семь лет назад он немногим превышал 2 миллиона рублей, таким образом, средний размер кредита с 2019 года вырос более чем в 2 раза, что во многом отражает рост стоимости жилья.