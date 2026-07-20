Рейтинг@Mail.ru
Стали известны регионы-лидеры России по развитию ипотеки - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 20.07.2026
Стали известны регионы-лидеры России по развитию ипотеки

Тува, ЯНАО и Якутия возглавили рынок ипотечного кредитования

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Ипотека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тува, Ямало-Ненецкий округ и Якутия стали лидерами за последний год по развитию ипотечного кредитования, замыкают список Ингушетия, Дагестан и Чечня.
  • После двух лет снижения активности в сфере ипотечного кредитования этот сегмент банковской деятельности снова наращивает объемы.
  • В первые пять месяцев 2026 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило более 389 тысяч, что на 43% больше, чем в начале 2025 года.
  • В текущем рейтинге лидером четвертый раз подряд становится Тува, за ней следуют Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия.
  • В 81 субъекте РФ в январе — мае зафиксирован рост количества выданных ипотечных кредитов, а в четырех — снижение.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Тува, Ямало-Ненецкий округ и Якутия стали лидерами за последний год по развитию ипотечного кредитования, замыкают список Ингушетия, Дагестан и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости.

Ситуация на ипотечном рынке

Как отмечают эксперты, после двух лет снижения активности в сфере ипотечного кредитования этот сегмент банковской деятельности снова наращивает объемы, несмотря на сократившиеся льготные программы, жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ и высокую стоимость квадратного метра жилья.
Рейтинг российских регионов по развитию ипотеки
Рейтинг российских регионов по развитию ипотеки
00:00
В первые пять месяцев 2026 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило более 389 тысяч против 271 тысячи в начале 2025 года, таким образом, выдача выросла на 43% относительно результата января-мая 2025 года. В денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев составил 1,73 триллиона рублей против 1,19 в аналогичный период 2025 года и 2,06 триллиона рублей в январе – мае 2024 года.
В региональном разрезе картина ипотечного кредитования выглядит крайне неравномерно. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели девятое ежегодное исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах России, составлен рейтинг.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом
16 июля, 15:03
В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2025 года по 1 июня 2026 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и приведены такие показатели как средний размер кредита, динамика числа ипотечных кредитов, а также доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам.

Лидеры и аутсайдеры

По оценкам РИА Новости, в среднем в России на 1000 человек экономически активного населения за последние 12 месяцев (июнь 2025 – май 2026 года) было выдано порядка 14,2 ипотечных кредита. Для сравнения, годом ранее на 1000 человек экономически активного населения выдавалось 13,4 ипотечных кредитов, а еще годом ранее было выдано рекордное количество ипотечных займов – 25,5.
В текущем рейтинге лидером четвертый раз подряд становится Тува. Несмотря на сокращение выдачи ипотеки на 17,7%, регион удерживает лидирующие позиции. За год в среднем 26 человек из тысячи экономически активного населения взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Это почти в 1,9 раза больше, чем в среднем по стране, и в 7,8 раз больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку. Вторую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 25,9 кредитов на тысячу человек экономически активного населения, а третью – Якутия с результатом 24,9.
В лидирующей группе за пределами первой тройки расположились: Архангельская область, Бурятия, Тюменская область, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан и Калмыкия. Во всех перечисленных регионах за последние 12 месяцев более 20 человек из каждой тысячи экономически активного населения взяли ипотечные кредиты. Объемы выдачи ипотеки выше среднероссийского наблюдаются в 45 регионе, а в 17 регионах – выше среднего уровня как минимум на треть.
Если сравнить лидеров и регионы, занявшие последние строчки рейтинга, то разница будет очень существенной. В среднем первая десятка регионов-лидеров опережает последнюю десятку регионов более чем в 3 раза. Столь большая разница определяется как экономическими факторами в регионах, так и развитостью, доступностью и популярностью банковских услуг.
Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают: Крым, Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан и Ингушетия.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
27 января, 05:10

Ипотечная динамика

Если в начале 2025 года все 85 проанализированных регионов демонстрировали снижение, то за прошедший год ситуация изменилась, и в текущем 2026 году наблюдается обратная ситуация. В 81 субъекте РФ в январе-мае зафиксирован рост количества выданных ипотечных кредитов и в четырех – снижение.
Лидером по динамике стал Ненецкий автономный округ, где рост числа выданных ипотечных кредитов за первые пять месяцев 2026 года составил 94,7%. В Чукотском автономном округе и в Республике Карелия число ипотечных ссуд увеличилось на 89,9% и 86,5% соответственно. Кроме того, еще в 33 регионах РФ рост превысил 50%. В числе лидеров по темпам роста также вошли: Саратовская, Мурманская, Новгородская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Самарская область и Якутия.
В четырех регионах РФ – Чечне, Туве, Дагестане, Ингушетии – число выданных ипотечных кредитов сократилось.
Вывеска Сбера - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
"Домклик": выдача ипотеки в "Сбере" выросла в июне на 76%
8 июля, 15:44

Средний кредит

Самые крупные ипотечные кредиты берут в Москве, что в основном объясняется высокими ценами на недвижимость. Согласно исследованию, в среднем объем одного ипотечного кредита в столице составляет 7,72 миллиона рублей и, по сравнению с результатами прошлого года, его размер вырос на 6%.
Также большие кредиты берут в Московской области (5,89 миллиона рублей), в Калмыкии (5,87 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (5,41 миллиона рублей) и Сахалинской области (5,41 миллиона рублей).
Самые маленькие ипотечные кредиты берут в Ингушетии и Чечне. В этих регионах в среднем кредит составляет чуть больше миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит в шесть раз больше жителей Чечни или Ингушетии. В целом по России средний ипотечный кредит составляет уже 4,45 миллиона рублей, а семь лет назад он немногим превышал 2 миллиона рублей, таким образом, средний размер кредита с 2019 года вырос более чем в 2 раза, что во многом отражает рост стоимости жилья.
На фоне активного спроса на ипотечные кредиты в подавляющем большинстве регионов дисциплинированность заемщиков сохраняется на хорошем уровне, но за прошедший год ситуация несколько ухудшилась. Медианное значение просроченной задолженности среди российских регионов на 1 июня 2026 года составляет 0,96% (против 0,62% годом ранее), а диапазон значений заметно расширился – от 0,32% до 10,89% (против 0,18% – 9,58% годом ранее). Самые дисциплинированные ипотечные заемщики, согласно данным рейтинга, в Ненецком автономном округе, Архангельской области и Бурятии.
Ключи от новых квартир - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Названы регионы, где семьи могут быстрее накопить на жилье
13 июля, 00:18
 
ЭкономикаРоссияРеспублика ИнгушетияАрхангельская областьИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала