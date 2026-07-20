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Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов - РИА Новости, 20.07.2026
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09:49 20.07.2026
Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов

Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов впервые с октября 2022 года

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии понедельника упал ниже 1900 пунктов впервые с октября 2022 года.
  • Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9:41 по московскому времени снижался на 3,01% относительно предыдущего закрытия — до 1899,48 пункта.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии понедельника упал ниже 1900 пунктов впервые с октября 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9.41 мск снижался на 3,01% относительно предыдущего закрытия - до 1899,48 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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