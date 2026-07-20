Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов

Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото

Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи

Краткий пересказ от РИА ИИ Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии понедельника упал ниже 1900 пунктов впервые с октября 2022 года.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9:41 по московскому времени снижался на 3,01% относительно предыдущего закрытия — до 1899,48 пункта.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии понедельника упал ниже 1900 пунктов впервые с октября 2022 года, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9.41 мск снижался на 3,01% относительно предыдущего закрытия - до 1899,48 пункта.

Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).