Экс-министра обороны Британии Джона Хили назначили министром финансов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джон Хили назначен министром финансов в кабинете премьер-министра Энди Бернема.
- Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту премьер-министра.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Экс-министр обороны Великобритании Джон Хили назначен министром финансов в кабинете нового премьер-министра Энди Бернема, сообщила канцелярия премьера.
В понедельник Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера.
"Джон Хили назначен министром финансов", - говорится в сообщении канцелярии в соцсети X.
Хили был министром обороны с 2024 года до июня 2026 года. В июне он ушел в отставку из-за недостаточного финансирования оборонного бюджета.