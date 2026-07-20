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Экс-министра обороны Британии Джона Хили назначили министром финансов - РИА Новости, 20.07.2026
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23:21 20.07.2026
Экс-министра обороны Британии Джона Хили назначили министром финансов

Экс-министр обороны Британии Джон Хили возглавил Минфин

© AP Photo / Thomas KrychДжон Хили
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Джон Хили. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джон Хили назначен министром финансов в кабинете премьер-министра Энди Бернема.
  • Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту премьер-министра.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Экс-министр обороны Великобритании Джон Хили назначен министром финансов в кабинете нового премьер-министра Энди Бернема, сообщила канцелярия премьера.
В понедельник Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера.
"Джон Хили назначен министром финансов", - говорится в сообщении канцелярии в соцсети X.
Хили был министром обороны с 2024 года до июня 2026 года. В июне он ушел в отставку из-за недостаточного финансирования оборонного бюджета.
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