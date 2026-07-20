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Движение ХАМАС избрало главой политбюро Халиля аль-Хайю - РИА Новости, 20.07.2026
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15:14 20.07.2026
Движение ХАМАС избрало главой политбюро Халиля аль-Хайю

ХАМАС избрал главой политбюро Халиля аль-Хайю вместо убитого Яхьи Синвара

© AP Photo / Khalil HamraХалиль аль-Хайя
Халиль аль-Хайя - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Халиль аль-Хайя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Халиля аль-Хайю избрали новым главой политбюро ХАМАС.
  • Он сменит на этом посту Яхью Синвара.
ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС избрало новым главой политбюро вместо убитого в секторе Газа Яхьи Синвара руководителя ХАМАС в анклаве Халиля аль-Хайю, говорится в полученном РИА Новости сообщении.
"Исламское движение сопротивления (ХАМАС) объявляет об избрании брата Халиля аль-Хайя главой политбюро движения. Он сменит на этом посту павшего смертью храбрых лидера Яхью Синвара", - отмечается в заявлении.
После гибели Синвара в октябре 2024 года движение перешло под управление коллегиального совета, исполняющим обязанности политбюро был назначен Халед Машааль. Аль-Хайя отвечает за сектор Газа и руководит дипломатическим крылом движения, ему удалось избежать смерти во время израильского удара по Катару в сентябре 2025 года.
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