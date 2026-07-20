Появились новые подробности нападения на российскую туристку в Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ В одной из гостиниц Телави произошел инцидент, в котором мужчина напал на российскую туристку во время свадебного торжества.

Сотрудники отеля не предприняли никаких действий, чтобы помочь пострадавшей.

Пострадавшая туристка была доставлена в больницу, а нападавший задержан.

﻿ТБИЛИСИ, 20 июл — РИА Новости. Одна из девушек, находившихся в гостинице в Грузии во время нападения на российскую туристку в Кахетии, заявила РИА Новости, что сотрудники отеля, в котором они останавливались, не предприняли никаких действий, чтобы помочь гостям.

В воскресенье МВД Грузии сообщило о задержании мужчины по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из гостиниц Телави во время свадебного торжества. По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин. Очевидица инцидента Владислава Бородина ранее рассказала РИА Новости, что после конфликта на свадьбе в отеле мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую доставили в больницу.

"Один из сотрудников охраны усмехался, улыбался. Потом поднялась сотрудница отеля, но она тоже никак не посодействовала", - рассказала агентству очевидица инцидента Владислава Бородина.

Она также утверждает, что еще до нападения сотрудники гостиницы вошли в их номер под предлогом проверки жалобы на якобы испорченную аппаратуру. "Они зашли не только в комнату, но и в спальню", — заявила собеседница, отметив, что это произошло без их согласия.

По словам Бородиной, она уже девятый раз приезжает в Грузию и ранее никогда не сталкивалась с подобными инцидентами. "Это моя девятая поездка сюда. Нам близко и удобно прилетать. Некоторые из нас живут в Стамбуле. Тут близко, вкусно, дешево, гостеприимно. Никогда раньше ничего подобного не происходило. У нас не было никаких конфликтов", — рассказала она.