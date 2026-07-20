Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности нападения на российскую туристку в Грузии - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 20.07.2026
Появились новые подробности нападения на российскую туристку в Грузии

Подруга пострадавшей россиянки заявила о бездействии сотрудников отеля в Грузии

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В одной из гостиниц Телави произошел инцидент, в котором мужчина напал на российскую туристку во время свадебного торжества.
  • Сотрудники отеля не предприняли никаких действий, чтобы помочь пострадавшей.
  • Пострадавшая туристка была доставлена в больницу, а нападавший задержан.
﻿ТБИЛИСИ, 20 июл — РИА Новости. Одна из девушек, находившихся в гостинице в Грузии во время нападения на российскую туристку в Кахетии, заявила РИА Новости, что сотрудники отеля, в котором они останавливались, не предприняли никаких действий, чтобы помочь гостям.
В воскресенье МВД Грузии сообщило о задержании мужчины по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из гостиниц Телави во время свадебного торжества. По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин. Очевидица инцидента Владислава Бородина ранее рассказала РИА Новости, что после конфликта на свадьбе в отеле мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую доставили в больницу.
"Один из сотрудников охраны усмехался, улыбался. Потом поднялась сотрудница отеля, но она тоже никак не посодействовала", - рассказала агентству очевидица инцидента Владислава Бородина.
Она также утверждает, что еще до нападения сотрудники гостиницы вошли в их номер под предлогом проверки жалобы на якобы испорченную аппаратуру. "Они зашли не только в комнату, но и в спальню", — заявила собеседница, отметив, что это произошло без их согласия.
По словам Бородиной, она уже девятый раз приезжает в Грузию и ранее никогда не сталкивалась с подобными инцидентами. "Это моя девятая поездка сюда. Нам близко и удобно прилетать. Некоторые из нас живут в Стамбуле. Тут близко, вкусно, дешево, гостеприимно. Никогда раньше ничего подобного не происходило. У нас не было никаких конфликтов", — рассказала она.
По ее словам, туристки останутся еще на один день в Тбилиси, чтобы продолжить давать показания, покинуть страну они планируют в ближайшие дни.
Вид на гавань в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Власти Антальи обратились к российским туристам после скандала с таксистом
3 июля, 03:29
 
ГрузияКахетияТелавиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала