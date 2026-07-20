Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит семь законопроектов о соцгарантиях для участников СВО - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 20.07.2026 (обновлено: 23:17 20.07.2026)
Госдума рассмотрит семь законопроектов о соцгарантиях для участников СВО

Госдума на этой неделе рассмотрит 7 законопроектов о соцгарантиях участникам СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума планирует рассмотреть семь законопроектов, которые позволят дополнительно укрепить социальные гарантии для участников СВО и их родных.
  • Во вторник во втором чтении будет рассмотрен законопроект по вопросу установления отдельных гарантий участникам контртеррористической операции на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей наравне с участниками СВО.
  • В среду депутаты Госдумы планируют обсудить изменения, которые позволят дополнительно защитить жилищные права некоторых категорий сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, а также членов их семей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума на этой неделе планирует рассмотреть 7 законопроектов, которые позволят дополнительно укрепить социальные гарантии для участников СВО и их родных, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума на этой неделе планирует рассмотреть еще семь законопроектов, которые позволят дополнительно укрепить социальные гарантии для участников спецоперации и их родных. Соответствующее решение принято на заседании Совета Государственной думы", - сказал Володин журналистам.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Госдума рассмотрит два законопроекта о поддержке участников СВО и их семей
12 января, 19:17
Председатель Госдумы отметил, что с 2022 года было принято 176 законов в данном направлении, а сформированная правовая система постоянно донастраивается исходя из запросов, возникающих у военнослужащих и их близких.
"Важно, чтобы у всех наших военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые защищают сегодня на передовой Россию и ее будущее, были равные гарантии и льготы", - подчеркнул он.
В пресс-службе Госдумы сообщили, что во вторник во втором чтении будет рассмотрен законопроект по вопросу установления отдельных гарантий участникам контртеррористической операции на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей наравне с участниками СВО.
Там же добавили, что в среду депутаты Госдумы планируют обсудить изменения, которые позволят дополнительно защитить жилищные права некоторых категорий сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, а также членов их семей.
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО
19 января, 18:35
 
РоссияБрянская областьВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала