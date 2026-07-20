Госдума рассмотрит семь законопроектов о соцгарантиях для участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума планирует рассмотреть семь законопроектов, которые позволят дополнительно укрепить социальные гарантии для участников СВО и их родных.
- Во вторник во втором чтении будет рассмотрен законопроект по вопросу установления отдельных гарантий участникам контртеррористической операции на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей наравне с участниками СВО.
- В среду депутаты Госдумы планируют обсудить изменения, которые позволят дополнительно защитить жилищные права некоторых категорий сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, а также членов их семей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума на этой неделе планирует рассмотреть 7 законопроектов, которые позволят дополнительно укрепить социальные гарантии для участников СВО и их родных, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума на этой неделе планирует рассмотреть еще семь законопроектов, которые позволят дополнительно укрепить социальные гарантии для участников спецоперации и их родных. Соответствующее решение принято на заседании Совета Государственной думы", - сказал Володин журналистам.
Председатель Госдумы отметил, что с 2022 года было принято 176 законов в данном направлении, а сформированная правовая система постоянно донастраивается исходя из запросов, возникающих у военнослужащих и их близких.
"Важно, чтобы у всех наших военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые защищают сегодня на передовой Россию и ее будущее, были равные гарантии и льготы", - подчеркнул он.
В пресс-службе Госдумы сообщили, что во вторник во втором чтении будет рассмотрен законопроект по вопросу установления отдельных гарантий участникам контртеррористической операции на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей наравне с участниками СВО.
Там же добавили, что в среду депутаты Госдумы планируют обсудить изменения, которые позволят дополнительно защитить жилищные права некоторых категорий сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, а также членов их семей.