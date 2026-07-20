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В Госдуме оценили намерение Бернема поддерживать Украину - РИА Новости, 20.07.2026
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18:43 20.07.2026
В Госдуме оценили намерение Бернема поддерживать Украину

Депутат Шеремет: намерение Бернема поддерживать Украину показывает его русофобию

© REUTERS / Temilade AdelajaЭнди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 в Лондоне
Энди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Энди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что продолжит непоколебимо поддерживать Украину.
  • Михаил Шеремет, депутат Госдумы от крымского региона, назвал позицию Бернема русофобской.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Намерение нового премьера Великобритании Энди Бернема поддерживать Киев демонстрирует его жалкую и русофобскую позицию, поделился мнением с РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется "непоколебимой".
"От перестановок мест слагаемых, как мы видим, ничего не меняется. Как предыдущий, так и нынешний премьер демонстрируют жалкую, ущербную и ничтожную русофобскую позицию. В Британии веками мечтали любыми путями навредить России, поэтому рассчитывать на смену их внешнеполитического курса на более адекватный не стоит", - сказал Шеремет.
По его словам, Россия ведет свой самостоятельный внешнеполитический курс, без оглядки на выпады других стран мира.
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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