СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Намерение нового премьера Великобритании Энди Бернема поддерживать Киев демонстрирует его жалкую и русофобскую позицию, поделился мнением с РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

"От перестановок мест слагаемых, как мы видим, ничего не меняется. Как предыдущий, так и нынешний премьер демонстрируют жалкую, ущербную и ничтожную русофобскую позицию. В Британии веками мечтали любыми путями навредить России, поэтому рассчитывать на смену их внешнеполитического курса на более адекватный не стоит", - сказал Шеремет.