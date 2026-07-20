Госдума рассмотрит проекты о мерах для скрывающихся релокантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума в среду во втором чтении рассмотрит законопроекты, направленные на введение ограничений для релокантов, скрывающихся от исполнения наказания.
- Против них предлагается ввести временные ограничительные меры, такие как приостановка регистрации прав на недвижимость, заморозка и блокирование денежных средств и имущества, ограничение права на управление транспортом и другие.
- Они будут применяться также к лицам, виновным в совершении административных правонарушений против безопасности государства.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Депутаты Государственной думы в среду во втором чтении рассмотрят законопроекты, направленные на введение ограничений для россиян, скрывающихся за рубежом от исполнения наказания, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Те релоканты, кто надеется на подачки своих западных хозяев пересидеть за рубежом и уйти от заслуженного и справедливого наказания, пользуясь при этом предоставляемыми нашим государством благами, должны осознать: за содеянное все равно придется ответить по всей строгости закона", — передает его слова пресс-служба.
По его словам, принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона. В список временных ограничительных мер среди прочего предлагается включить:
— приостановку регистрации прав на недвижимость в России;
— заморозку и блокирование денежных средств и иного имущества;
— ограничение права на управление транспортом;
— отказ в электронном предоставлении госуслуг;
— запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
— заморозку и блокирование денежных средств и иного имущества;
— ограничение права на управление транспортом;
— отказ в электронном предоставлении госуслуг;
— запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
Как отмечается, предлагаемые меры также будут применяться против лиц, сбежавших за рубеж, виновных в совершении административных правонарушений против безопасности государства. К ним относятся в том числе призывы к нарушению территориальной целостности, введению санкций, а также нарушение законодательства об иноагентах и дискредитация армии.