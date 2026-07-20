Госдума рассмотрит проекты о мерах для скрывающихся релокантов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Депутаты Государственной думы в среду во втором чтении рассмотрят законопроекты, направленные на введение ограничений для россиян, скрывающихся за рубежом от исполнения наказания, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона. В список временных ограничительных мер среди прочего предлагается включить:

Как отмечается, предлагаемые меры также будут применяться против лиц, сбежавших за рубеж, виновных в совершении административных правонарушений против безопасности государства. К ним относятся в том числе призывы к нарушению территориальной целостности, введению санкций, а также нарушение законодательства об иноагентах и дискредитация армии.