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Госдума рассмотрит поправки для стабилизации ситуации на топливном рынке - РИА Новости, 20.07.2026
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18:10 20.07.2026
Госдума рассмотрит поправки для стабилизации ситуации на топливном рынке

Госдума 21 июля рассмотрит поправки для стабилизации ситуации на топливном рынке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума 21 июля рассмотрит поправки в Налоговый кодекс.
  • Поправки позволят стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами граждан РФ и предприятия.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума 21 июля рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, которые позволят стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами граждан РФ и предприятия, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы определил 21 июля датой рассмотрения во втором чтении изменений в законодательство, которые позволят стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами наших граждан и предприятия", – сказал Володин журналистам.
Председатель Госдумы отметил, что внесенные правительством РФ поправки Госдума рассматривает незамедлительно.
"Планируем на пленарном заседании 21 июля выйти на их обсуждение во втором и в третьем чтениях", - добавил он.
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