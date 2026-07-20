Госдума рассмотрит поправки для стабилизации ситуации на топливном рынке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума 21 июля рассмотрит поправки в Налоговый кодекс.
- Поправки позволят стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами граждан РФ и предприятия.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума 21 июля рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, которые позволят стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами граждан РФ и предприятия, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы определил 21 июля датой рассмотрения во втором чтении изменений в законодательство, которые позволят стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами наших граждан и предприятия", – сказал Володин журналистам.
Председатель Госдумы отметил, что внесенные правительством РФ поправки Госдума рассматривает незамедлительно.
"Планируем на пленарном заседании 21 июля выйти на их обсуждение во втором и в третьем чтениях", - добавил он.