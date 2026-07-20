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В Госдуме рассмотрят проекты о совершенствовании миграционной политики - РИА Новости, 20.07.2026
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17:21 20.07.2026
В Госдуме рассмотрят проекты о совершенствовании миграционной политики

Госдума 21 июля рассмотрит во втором чтении два законопроекта по миграции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 21 июля Госдума рассмотрит во втором чтении два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики и повышение безопасности в России.
  • Предлагается исключить возможность получения гражданства РФ или права на проживание в стране для мигрантов с непогашенной или неснятой судимостью.
  • Госдума рассмотрит законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, расширяющий перечень правонарушений, за совершение которых иностранные граждане будут подлежать выдворению из РФ.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума во вторник, 21 июля, рассмотрит во втором чтении два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики и повышение безопасности в России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 21 июля, рассмотрит во втором чтении два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики и повышение безопасности в нашей стране. Соответствующее решение принято на заседании Совета Государственной Думы", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.
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Он напомнил, что с 2024 года принято 30 федеральных законов в части наведения порядка в сфере миграции, большинство из них – 21 – инициированы депутатами.
"Те, кто приезжают в нашу страну работать, учиться, жить, должны знать наши законы и беспрекословно их соблюдать, владеть русским языком, уважать традиции, историю и культуру", - добавил председатель Госдумы.
В сообщении пресс-службы отмечается, что депутаты планируют рассмотреть инициативу, которой предлагается исключить возможность получения гражданства РФ или права на проживание в стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как в России, так и за ее пределами. Отмечается, что ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулироваться.
Кроме того, добавляется, что также в процедуре второго чтения будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, которым расширяется перечень правонарушений, за совершение которых иностранные граждане помимо штрафа будут подлежать выдворению из РФ, и число соответствующих статей вырастет более чем вдвое и составит 45.
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