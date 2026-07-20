В Госдуме рассмотрят проекты о совершенствовании миграционной политики

Краткий пересказ от РИА ИИ 21 июля Госдума рассмотрит во втором чтении два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики и повышение безопасности в России.

Предлагается исключить возможность получения гражданства РФ или права на проживание в стране для мигрантов с непогашенной или неснятой судимостью.

Госдума рассмотрит законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, расширяющий перечень правонарушений, за совершение которых иностранные граждане будут подлежать выдворению из РФ.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума во вторник, 21 июля, рассмотрит во втором чтении два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики и повышение безопасности в России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 21 июля, рассмотрит во втором чтении два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики и повышение безопасности в нашей стране. Соответствующее решение принято на заседании Совета Государственной Думы", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.

Он напомнил, что с 2024 года принято 30 федеральных законов в части наведения порядка в сфере миграции, большинство из них – 21 – инициированы депутатами.

"Те, кто приезжают в нашу страну работать, учиться, жить, должны знать наши законы и беспрекословно их соблюдать, владеть русским языком, уважать традиции, историю и культуру", - добавил председатель Госдумы

В сообщении пресс-службы отмечается, что депутаты планируют рассмотреть инициативу, которой предлагается исключить возможность получения гражданства РФ или права на проживание в стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как в России, так и за ее пределами. Отмечается, что ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулироваться.