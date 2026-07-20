Госдума рассмотрит проект, направленный на защиту от мошенников

В соответствии с проектируемыми нормами, банки и микрофинансовые организации будут обязаны информировать клиентов о подписании от их имени кредитных договоров, а также об их условиях. Предусмотрено, что оповещение будет производиться через контактные данные заемщика или "Госуслуги" незамедлительно - в течение 15 минут.