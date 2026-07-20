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Госдума рассмотрит проект, направленный на защиту от мошенников - РИА Новости, 20.07.2026
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17:03 20.07.2026
Госдума рассмотрит проект, направленный на защиту от мошенников

ГД рассмотрит проект, направленный на защиту от финансовых мошенников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на защиту граждан от финансовых мошенников.
  • Согласно законопроекту, банки и микрофинансовые организации будут обязаны информировать клиентов о подписании от их имени кредитных договоров в течение 15 минут.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума 21 июля на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении законопроект, который позволит дополнительно защитить граждан от финансовых мошенников, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«
"Государственная дума на пленарном заседании 21 июля рассмотрит во втором чтении законопроект, который позволит дополнительно защитить людей от финансовых мошенников", - сказал Володин журналистам.
По его словам, принятие закона снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путем.
В соответствии с проектируемыми нормами, банки и микрофинансовые организации будут обязаны информировать клиентов о подписании от их имени кредитных договоров, а также об их условиях. Предусмотрено, что оповещение будет производиться через контактные данные заемщика или "Госуслуги" незамедлительно - в течение 15 минут.
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ЭкономикаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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