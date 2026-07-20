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В Госдуме рассказали, в какое время можно делать ремонт в новостройках - РИА Новости, 20.07.2026
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04:48 20.07.2026
В Госдуме рассказали, в какое время можно делать ремонт в новостройках

Свищев: во многих регионах для новостроек действуют особые правила ремонта

© iStock.com / zazamazaРемонт в квартире
Ремонт в квартире - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© iStock.com / zazamaza
Ремонт в квартире . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ряде регионов России для новостроек в период от полугода до полутора лет после сдачи дома разрешены шумные ремонтные работы в расширенном временном интервале.
  • В Москве в этот период шумные работы разрешены с 07:00 до 23:00 без перерыва на «тихий час», в Московской области — с 08:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные с обязательным «тихим часом», а в Карелии для новостроек действует годичный льготный период.
  • Послабления для новостроек касаются всех собственников квартир в домах, введенных в эксплуатацию в течение установленного регионом срока, но ночное время с 23:00 до 07:00 остается неприкосновенным даже в новостройках.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В ряде регионов России для новостроек в период от полугода до полутора лет после сдачи дома разрешены шумные ремонтные работы в расширенном временном интервале, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Закон о тишине - закон про уважение друг к другу. Он создан для того, чтобы люди могли отдыхать, восстанавливаться, жить в комфорте. Но все мы понимаем: когда вы покупаете квартиру в новостройке, ремонт неизбежен. Именно поэтому во многих регионах страны для новостроек действуют особые правила: в первые полтора года после сдачи дома шумные работы разрешены в расширенном временном интервале. Это правильное и человечное решение", - сказал Свищев.
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Так, по его словам, московские новостройки освобождены от большинства ограничений в течение полутора лет после сдачи дома. Он уточнил, что в этот период можно проводить шумные работы с 07.00 до 23.00 без перерыва на "тихий час", при этом в Московской области, например, "льготный период" действует первые полгода с 08.00 до 21.00 в будни и с 10.00 до 22.00 в выходные с обязательным "тихим часом", а в Карелии для новостроек действует годичный льготный период.
Парламентарий отметил, что послабления для новостроек касаются всех собственников квартир в домах, введенных в эксплуатацию в течение установленного регионом срока.
"Важно понимать: послабления - не "индульгенция" на круглосуточный шум. Ночное время с 23.00 до 07.00 остается неприкосновенным даже в новостройках. Сделайте ремонт, не нарушая закон, и помните: уважение к соседям начинается с вас", - заключил депутат.
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ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Республика КарелияДмитрий СвищевГосдума РФЛДПР
 
 
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