В Госдуме рассказали, в какое время можно делать ремонт в новостройках

Краткий пересказ от РИА ИИ В ряде регионов России для новостроек в период от полугода до полутора лет после сдачи дома разрешены шумные ремонтные работы в расширенном временном интервале.

В Москве в этот период шумные работы разрешены с 07:00 до 23:00 без перерыва на «тихий час», в Московской области — с 08:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные с обязательным «тихим часом», а в Карелии для новостроек действует годичный льготный период.

Послабления для новостроек касаются всех собственников квартир в домах, введенных в эксплуатацию в течение установленного регионом срока, но ночное время с 23:00 до 07:00 остается неприкосновенным даже в новостройках.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В ряде регионов России для новостроек в период от полугода до полутора лет после сдачи дома разрешены шумные ремонтные работы в расширенном временном интервале, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Закон о тишине - закон про уважение друг к другу. Он создан для того, чтобы люди могли отдыхать, восстанавливаться, жить в комфорте. Но все мы понимаем: когда вы покупаете квартиру в новостройке, ремонт неизбежен. Именно поэтому во многих регионах страны для новостроек действуют особые правила: в первые полтора года после сдачи дома шумные работы разрешены в расширенном временном интервале. Это правильное и человечное решение", - сказал Свищев

Так, по его словам, московские новостройки освобождены от большинства ограничений в течение полутора лет после сдачи дома. Он уточнил, что в этот период можно проводить шумные работы с 07.00 до 23.00 без перерыва на "тихий час", при этом в Московской области , например, "льготный период" действует первые полгода с 08.00 до 21.00 в будни и с 10.00 до 22.00 в выходные с обязательным "тихим часом", а в Карелии для новостроек действует годичный льготный период.

Парламентарий отметил, что послабления для новостроек касаются всех собственников квартир в домах, введенных в эксплуатацию в течение установленного регионом срока.