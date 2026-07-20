В Госдуме предложили включать время участия в СВО в стаж госслужбы

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы предложили включать период участия в специальной военной операции в стаж государственной гражданской и муниципальной службы.

Инициатива направлена на поддержку участников СВО и повышение престижа государственной и муниципальной службы.

Авторы законопроекта считают, что это будет способствовать интеграции бойцов в мирную жизнь и увеличению вовлеченности граждан в решение задач органов публичной власти.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили включать период участия в специальной военной операции в стаж государственной гражданской и муниципальной службы.

Соответствующий законопроект будет направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").

"Разработан настоящий проект федерального закона, который предусматривает отнесение периодов участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области к периодам, которые включаются в стаж (общую продолжительность) гражданской (муниципальной) службы", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Проект предусматривает, что периоды участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей будут включаться в общую продолжительность гражданской и муниципальной службы.

В сопроводительных документах отмечается, что такой стаж используется для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, размера поощрений за безупречную и эффективную службу, а также других гарантий, предусмотренных законодательством.

Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект направлен не только на поддержку участников СВО, но и на повышение престижа государственной и муниципальной службы. По их мнению, реализация инициативы будет способствовать интеграции бойцов в мирную жизнь и увеличению вовлеченности граждан в решение задач, стоящих перед органами публичной власти.

"Мы предлагаем уделить внимание стажу, включив периоды участия в СВО в общую продолжительность гражданской (муниципальной) службы. Это самым положительным образом повлияет на все выплаты, надбавки и поощрения, связанные с выслугой лет, для наших ветеранов, если они решат попробовать себя в работе на органы государственной власти", - сказал Нилов РИА Новости.

В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что один из конкретных механизмов адаптации участников СВО после возвращения к мирной жизни - дать им понятный и справедливый путь в государственную и муниципальную службу. Депутат подчеркнул, что их опыт, дисциплина, ответственность и готовность служить стране должны быть востребованы.