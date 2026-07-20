В Горловке при атаке БПЛА повреждены несколько домов

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Несколько многоквартирных домов и гражданских автомобилей повреждены в результате атаки БПЛА на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.

Позже он добавил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Калининском районе Горловки поврежден ряд гражданских автотранспортных средств.