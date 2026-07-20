В Горловке при атаке БПЛА повреждены несколько домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько многоквартирных домов повреждены в результате атаки дрона в Калининском районе Горловки.
- В Калининском районе Горловки также поврежден ряд гражданских автотранспортных средств при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Несколько многоквартирных домов и гражданских автомобилей повреждены в результате атаки БПЛА на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки дрона ВФУ в Калининском районе Горловки поврежден ряд многоквартирных домов", - написал Приходько в канале на платформе "Макс".
Позже он добавил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Калининском районе Горловки поврежден ряд гражданских автотранспортных средств.
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