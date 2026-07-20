В Европе растет число случаев гонореи, не поддающейся лечению

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2024 году в ЕС и Европейской экономической зоне зафиксировано более 106 тысяч подтвержденных случаев гонореи — это рекордный показатель с начала наблюдений.
- В европейских странах все чаще выявляются штаммы гонококков, устойчивые к антибиотику цефтриаксону.
- ECDC выделяет страны Юго-Восточной Азии в качестве основного пути завоза устойчивых штаммов гонококков.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Число случаев гонореи, не поддающейся лечению основным препаратом цефтриаксоном, растет в Европе на фоне рекордного числа заражений этой болезнью в европейских странах, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
По подсчетам ECDC, более 106 тысяч подтвержденных случаев гонореи было зафиксировано в 2024 году в ЕС и Европейской экономической зоне - это рекордный показатель с начала наблюдений.
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"В европейских странах все чаще выявляются штаммы гонококков, устойчивые к антибиотику цефтриаксону, препарату первой линии для лечения гонореи", - говорится в отчете ведомства.
ECDC выделяет страны Юго-Восточной Азии в качестве основного пути завоза устойчивых штаммов гонококков.
В мае итальянский врач, специалист по дерматологии и венерологии Эмануэле Тровато заявил РИА Новости, что рекордные показатели заболеваемости половыми инфекциями в Европе объясняются увеличением частоты случайных партнеров, в том числе это могло произойти благодаря распространению приложений для знакомств.